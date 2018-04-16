Трамп хочет встретиться с Путиным

"Президент (Трамп) по-прежнему хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным", — сказала она.

Сандерс также добавила, что тем не менее, в ближайшее время встреча двух лидеров не ожидается.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Трампа.