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Трамп хочет встретиться с Путиным
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Трамп хочет встретиться с Путиным 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru», AP
Президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Об этом сообщает Reuters.
"Президент (Трамп) по-прежнему хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным", — сказала она.
Сандерс также добавила, что тем не менее, в ближайшее время встреча двух лидеров не ожидается.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Трампа.
По его словам, в данный момент США и Россия не ведут обсуждений относительно возможности встречи российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.
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 Ещё 5 источников 
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