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В Совфеде рассказали о действии газа, которым отравили Скрипалей
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В Совфеде рассказали о действии газа, которым отравили Скрипалей 

Газета.Ru 38 минут назад
Российский сенатор Игорь Морозов рассказал, что газ BZ, которым могли быть отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, действует на человека до трех суток, передает РИА «Новости».
"Это легкий нервно-паралитический газ третьего поколения, который воздействует на человека от 6 часов до трех суток", — сказал Морозов.
По его словам, действие газа могло усилиться из-за тумана в Солсбери. Сенатор также отметил, что отравляющее вещество ранее использовалось на вооружении стран НАТО.
"Видимо, остатки этого газа находятся на складах химического оружия, которые еще есть в США и Великобритании", — добавил Морозов.
Ранее врачи рассказали о состоянии Сергея Скрипаля.
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