В Совфеде рассказали о действии газа, которым отравили Скрипалей

"Это легкий нервно-паралитический газ третьего поколения, который воздействует на человека от 6 часов до трех суток", — сказал Морозов.

По его словам, действие газа могло усилиться из-за тумана в Солсбери. Сенатор также отметил, что отравляющее вещество ранее использовалось на вооружении стран НАТО

"Видимо, остатки этого газа находятся на складах химического оружия, которые еще есть в США Великобритании ", — добавил Морозов.

Ранее врачи рассказали о состоянии Сергея Скрипаля.