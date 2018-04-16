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В ЕС рассказали о готовности к сотрудничеству с Россией
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Трамп отложил санкции против России
Трамп отложил санкции против России

В ЕС рассказали о готовности к сотрудничеству с Россией 

Газета.Ru 1 час назад
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС подтверждает готовность сотрудничать с Россией по ряду международных вопросов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, Евросоюз продолжает политику выборочного сотрудничества c Россией.
"Страны ЕС согласились, что этот принцип по-прежнему весьма справедлив. Нам нужно продолжить применять (его), преимущественно в сферах внешней политики и политики безопасности. Я упоминала ядерную сделку с Ираном, я могу упомянуть процесс ближневосточного урегулирования…, все глобальные вопросы, такие как изменение климата, окружающая среда, миграция, борьба с терроризмом или кооперация в Арктике", — сказала Могерини.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что у России и западных стран практически отсутствует общая стратегическая повестка дня.
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