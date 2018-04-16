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Reuters: Трамп все еще хочет встретиться с Путиным
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Reuters: Трамп все еще хочет встретиться с Путиным 

ТАСС 1 час назад
Трамп все еще хочет встретиться с Путиным, но на ближайший срок таких планов нет — Рейтер со ссылкой на Белый дом.
ТАСС: последние новости
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