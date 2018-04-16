Оппозиция потребовала от Мэй немедленной публикации обоснования ударов по Сирии

По словам Мэй, Британия приняла участие в авиаударах по Сирии не по требованию американского президента Дональда Трампа. «Мы не следовали приказам Америки, а исходили из своих национальных интересов», — заявила премьер.

«Мы посчитали, что это будет правильным, и присоединились вовсе не по требованию президента (США Дональда) Трампа», — сказала Мэй во время выступления в парламенте со специальным заявлением.

Ранее Корбин осудил ракетную атаку на Сирию и предложил принять законопроект, который запретит кабмину самостоятельно, без согласования с парламентом принимать решения об участии в военных конфликтах. Корбин также обвинил британское правительство в ожидании «инструкций от Дональда Трампа», чтобы принять решение по Сирии.