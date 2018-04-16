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Оппозиция потребовала от Мэй немедленной публикации обоснования ударов по Сирии
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Оппозиция потребовала от Мэй немедленной публикации обоснования ударов по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Лидер Лейбористской партии Великобритании, глава британской парламентской оппозиции Джереми Корбин призвал премьер-министра страны Терезу Мэй опубликовать в понедельник юридическое обоснование для ударов по Сирии.
Корбин заявил, что Мэй должна отчитываться не перед президентом США Дональдом Трампом, а перед британским парламентом, передает РИА «Новости».
По словам Мэй, Британия приняла участие в авиаударах по Сирии не по требованию американского президента Дональда Трампа. «Мы не следовали приказам Америки, а исходили из своих национальных интересов», — заявила премьер.
«Мы посчитали, что это будет правильным, и присоединились вовсе не по требованию президента (США Дональда) Трампа», — сказала Мэй во время выступления в парламенте со специальным заявлением.
Ранее Корбин осудил ракетную атаку на Сирию и предложил принять законопроект, который запретит кабмину самостоятельно, без согласования с парламентом принимать решения об участии в военных конфликтах. Корбин также обвинил британское правительство в ожидании «инструкций от Дональда Трампа», чтобы принять решение по Сирии.
Daily Mail написала, что в Сирии Мэй «проиграла войну за сердца британцев».
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