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Посол США в России назвал самую важную часть своей работы
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Посол США в России назвал самую важную часть своей работы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман заявил, что главное направление его работы — общение с россиянами. Видеозапись его заявления опубликована в соцсетях посольства.
Дипломат рассказал, что видит для себя два направления работы: контакты с официальными представителями российского правительства и общение с рядовыми россиянами.
"Я проникся уважением к вашим людям, с которыми мне доводится общаться в парках, ресторанах, у них в гостях. Это увлекательное и живое общение, и они активно интересуются Соединёнными Штатами. Вот самая важная часть моей работы!" — сказал посол.
Хантсман также заявил, что заинтересован в том, чтобы обычные люди в России могли лучше понять Америку, «ее историю, душу и мысли». Он отметил, что и сам хочет узнать о России и ее жителях больше.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена «холодной войны».
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