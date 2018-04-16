Россия получила доказательства причастности Британии к химатаке в Сирии

«У нас есть не просто «высокая степень уверенности», как это заявляют под копирку наши западные партнеры, а имеются неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было и что все это — спланированная провокация спецслужб Великобритании , возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона», — сказал постпред России.

По его словам, целью провокации было введение в заблуждение мирового сообщества и оправдание агрессии против Сирии

Шульгин отметил, что в ходе национального расследования не было обнаружено ни одного признака того, что в Думе применялось химоружие.

«Ни одного свидетеля, ни одного отравленного в госпитале найти не удалось. Не было обнаружено никаких остатков химических боеприпасов», — сказал он.

При этом удалось найти участников съемок постановочного видео, которое представили ранее в качестве доказательства химатаки.

«Было представлено на телевидении живое интервью с этими людьми. Они сами показали кадры с их участием в снятом постановочном ролике. Оба участника имеют медицинское образование, работают в скорой помощи города Думы», — пояснил Шульгин.