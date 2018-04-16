Россия получила доказательства причастности Британии к химатаке в Сирии 

Россия располагает неопровержимыми доказательствами причастности британских спецслужб при возможном участии США к инсценировке химатаки в сирийской Думе. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин во время выступления на специальном заседании исполнительного совета организации, передает РИА «Новости».
«У нас есть не просто «высокая степень уверенности», как это заявляют под копирку наши западные партнеры, а имеются неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было и что все это — спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона», — сказал постпред России.
По его словам, целью провокации было введение в заблуждение мирового сообщества и оправдание агрессии против Сирии.
Шульгин отметил, что в ходе национального расследования не было обнаружено ни одного признака того, что в Думе применялось химоружие.
«Ни одного свидетеля, ни одного отравленного в госпитале найти не удалось. Не было обнаружено никаких остатков химических боеприпасов», — сказал он.
При этом удалось найти участников съемок постановочного видео, которое представили ранее в качестве доказательства химатаки.
«Было представлено на телевидении живое интервью с этими людьми. Они сами показали кадры с их участием в снятом постановочном ролике. Оба участника имеют медицинское образование, работают в скорой помощи города Думы», — пояснил Шульгин.
Ранее минобороны РФ сообщило о наличии доказательств участия Великобритании в организации провокации с якобы применением химоружия в Сирии.