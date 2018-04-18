РФ обвинила Британию в уничтожении улик в Солсбери

Посольство России прокомментировало «дезинфекцию» в Солсбери

Посольство РФ подозревает, что "дезинфекция" в Солсбери на самом деле является операцией по уничтожению Британией вещдоков, заявил РИА Новости представитель посольства.

Ранее британское министерство по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозяйству (DEFRA) сообщило, что в городе завершаются работы по очистке мест, где были найдены следы отравляющего вещества после ЧП с работавшим на британские спецслужбы экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.

Посольство заявило о ряде нестыковок в аргументации британской стороны. В частности, диппредставительство отметило, что если столько мест в городе были заражены, а ядовитое вещество не испаряется, то странным является тот факт, что отравились всего три человека — Скрипали и полицейский Ник Бейли

"Эти нестыковки, которые видны невооруженным глазом, подталкивают нас к мысли о том, что так называемая дезинфекция, которая будет включать в себя "сжигание потенциально зараженных предметов", на деле является элементом линии на уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать. Подобное уже наблюдалось — например, в случае с умерщвлением домашних животных Сергея Скрипаля", — отметил представитель посольства.

В начале апреля DEFRA сообщило, что морские свинки были найдены умершими от жажды в оцепленном полицией доме Скрипаля, а кот был найден в таком состоянии стресса, что его пришлось усыпить. Все животные были кремированы в секретной лаборатории в Портон-Дауне.

"Одним словом, грубое нарушение Великобританией норм международного права призвано замести следы постановочной провокации в отношении России", — отметил собеседник агентства.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.