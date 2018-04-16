Посольство спросило, не взламывала ли разведка Британии почту Юлии Скрипаль

Ранее британские СМИ со ссылкой на письмо советника по национальной безопасности Великобритании Марка Седвилла сообщили, что российская разведка в течение пяти лет якобы следила за бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью, в частности, читала ее почту, по меньшей мере, с 2013 года.

"Каким образом Британия могла вдруг «узнать», что ГРУ пыталось взломать электронный ящик Юлии Скрипаль в 2013 году? Это означает, что GCHQ взламывал ее почту на протяжении нескольких лет?", — отмечается в сообщении посольства в Twitter.

Центр правительственной связи прежде был известен под именем Правительственной школы кодов и шифров, штаб-квартира которой во время Второй мировой войны находилась в знаменитом Блетчли-парке. Центр отвечает за ведение радиоэлектронной разведки и информационную защиту правительства и вооруженных сил страны.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.