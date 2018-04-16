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Совет ОЗХО не принял проект России и Ирана в поддержку миссии в Сирии
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Трамп отложил санкции против России
Трамп отложил санкции против России

Совет ОЗХО не принял проект России и Ирана в поддержку миссии в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОЗХО НЕ ПРИНЯЛ ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА РФ И ИРАНА В ПОДДЕРЖКУ МИССИИ В СИРИИ, СЕССИЯ ОБЕРНУЛАСЬ «СОТРЯСАНИЕМ ВОЗДУХА» — ПОСТПРЕД РФ
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Пентагон обвинил Россию в "кампании дезинформации" после ударов по Сирии МИД порекомендовал избегать мест массового скопления людей в Ереване Лавров пообещал, что Россия ответит на атаку США и союзников в Сирии
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