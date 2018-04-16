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РФ и Сирия уведомили ОЗХО о необходимости решить вопрос безопасности в Думе
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РФ и Сирия уведомили ОЗХО о необходимости решить вопрос безопасности в Думе 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: ГЕНДИРЕКТОР ОЗХО СООБЩИЛ, ЧТО РФ И СИРИЯ УВЕДОМИЛИ МИССИЮ О НЕОБХОДИМОСТИ РЕШИТЬ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ДУМЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЭКСПЕРТЫ НАЧНУТ ТАМ РАБОТАТЬ
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