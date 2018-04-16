Ещё
Москва назвала виновника химатаки в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва назвала виновника химатаки в Сирии 

Рамблер 1 час назад
Фото: Muhmmad Al-Najjar / ZumaPress / Globallookpress.com
Россия обвинила спецслужбы Великобритании в инсценировке химической атаки в сирийском городе Дума и не исключила, что британцы действовали под руководством коллег из США.
«У нас есть не просто "высокая степень уверенности", как это заявляют под копирку наши западные партнеры, а имеются неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было и что все это — спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии», — заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, передает РИА Новости.
Ранее в инсценировке химатаки Великобританию обвинил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, российским военным удалось найти и опросить участников съемок видеоролика, ставшего главным доказательством применения химоружия в Думе.
>> Лавров пригрозил США "неминуемыми последствиями"
Участники съемок рассказали, что видео было постановочным, а доставленные в больницу Думы пострадавшие не имели признаков отравления химическим оружием.
Комментарии219
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предъявил России новое обвинение355
МИД предупредил россиян об угрозе31
Кремль призвал россиян не играть в прятки515
Ответ США признали губительным для россиян102
Кобзон доставлен в больницу178
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение