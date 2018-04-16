Москва назвала виновника химатаки в Сирии

Россия обвинила спецслужбы Великобритании в инсценировке химической атаки в сирийском городе Дума и не исключила, что британцы действовали под руководством коллег из США

«У нас есть не просто "высокая степень уверенности", как это заявляют под копирку наши западные партнеры, а имеются неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было и что все это — спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии», — заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, передает РИА Новости.

Ранее в инсценировке химатаки Великобританию обвинил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков . По его словам, российским военным удалось найти и опросить участников съемок видеоролика, ставшего главным доказательством применения химоружия в Думе.

Участники съемок рассказали, что видео было постановочным, а доставленные в больницу Думы пострадавшие не имели признаков отравления химическим оружием.