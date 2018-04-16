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Постпред России при ОЗХО рассказал подробности о «химатаке» в Сирии
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Постпред России при ОЗХО рассказал подробности о «химатаке» в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
ГААГА, 16 апр — РИА Новости. Провокацию в Сирии выполнили НПО, которые на платной основе сотрудничают с властями Великобритании и США, заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия ОЗХО Александр Шульгин.
"Непосредственными исполнителями этой провокации стали псевдогуманитарные НПО, опекаемые противниками правительства Сирии. Среди них — пресловутые «Белые каски», которых так любят превозносить некоторые из присутствующих здесь делегаций. Мы уже говорили, и подтверждаем это еще раз, что эти структуры на платной основе сотрудничают с правительствами США, Великобритании и некоторых других стран", — заявил он в понедельник, выступая на заседании исполнительного совета организации в Гааге, текст выступления оказался в распоряжении РИА Новости.
По словам Шульгина, упомянутые НПО — «это платные агенты, актеры, изображающие, когда это нужно, необходимую массовку».
"На деньги западных стран они готовят различные постановочные ролики, распространяют фотографии с любимым сюжетом — «несчастные дети — жертвы кровавого режима Асада», — заявил он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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