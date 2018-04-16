Небензя: Сирия и Солсбери — серии фильма «Давайте загоним РФ в угол!»

"И Сирия, и Солсбери — это серии одного фильма «Давайте загоним Россию в угол!», одна и та же темная история", — рассказал дипломат в интервью KP.RU

По его словам, сценарий химатаки в Восточной Гуте практически идентичен прошлогоднему инциденту в Хан Шейхуне. Использование отравляющих веществ не было ничем подтверждено, но США ударили ракетами по Сирии.

"Мы все видели кадры постановочного характера, никто не обнаружил пострадавших, погибших, следов отравления", — подчеркнул Небензя. Он отметил, что это похоже на «дело Скрипаля»: специалисты так и не смогли определить страну происхождения якобы примененного против шпиона и его дочери вещества, но Запад все равно голословно обвиняет Россию и вводит все новые санкции.

Постпред России при ООН подчеркнул, что предупреждал своих коллег — военная активность США в Сирии может спровоцировать разногласия и затруднит борьбу с международным терроризмом. По его словам, целью американской стороны является ослабление Сирии, которое позволит «поднять голову недобитым террористам».

Василий Небензя объяснил, зачем иностранным партнерам нужны такие действия.

"Современный мир — не одно и даже не двуполярный. Он многополярный. И Россия уже давно заявила о себе на международной арене. Мы — страна со своими интересами, которые нужно уважать, и только в уважительном, осмысленном диалоге можно достичь компромисса с нами. К сожалению, именно это не нравится некоторым нашим партнерам", — заметил он. По его словам, ограниченный круг стран продолжает считать, что с Россией «политически было покончено в 90-х годах».