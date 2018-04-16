Ещё
Небензя: Сирия и Солсбери — серии фильма «Давайте загоним РФ в угол!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Небензя: Сирия и Солсбери — серии фильма «Давайте загоним РФ в угол!» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Ситуация с постановочной химатакой в Сирии и отравление британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери имеют много общего, они преследуют цель очернить Россию и попытаться сделать ее изгоем на международной арене. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"И Сирия, и Солсбери — это серии одного фильма «Давайте загоним Россию в угол!», одна и та же темная история", — рассказал дипломат в интервью KP.RU.
По его словам, сценарий химатаки в Восточной Гуте практически идентичен прошлогоднему инциденту в Хан Шейхуне. Использование отравляющих веществ не было ничем подтверждено, но США ударили ракетами по Сирии.
"Мы все видели кадры постановочного характера, никто не обнаружил пострадавших, погибших, следов отравления", — подчеркнул Небензя. Он отметил, что это похоже на «дело Скрипаля»: специалисты так и не смогли определить страну происхождения якобы примененного против шпиона и его дочери вещества, но Запад все равно голословно обвиняет Россию и вводит все новые санкции.
Постпред России при ООН подчеркнул, что предупреждал своих коллег — военная активность США в Сирии может спровоцировать разногласия и затруднит борьбу с международным терроризмом. По его словам, целью американской стороны является ослабление Сирии, которое позволит «поднять голову недобитым террористам».
Василий Небензя объяснил, зачем иностранным партнерам нужны такие действия.
"Современный мир — не одно и даже не двуполярный. Он многополярный. И Россия уже давно заявила о себе на международной арене. Мы — страна со своими интересами, которые нужно уважать, и только в уважительном, осмысленном диалоге можно достичь компромисса с нами. К сожалению, именно это не нравится некоторым нашим партнерам", — заметил он. По его словам, ограниченный круг стран продолжает считать, что с Россией «политически было покончено в 90-х годах».
Российская Газета: последние новости
Лавров: Запад обвиняет Дамаск на основании данных СМИ и соцсетей Небензя высмеял идею Порошенко лишить Россию права вето в СБ ООН МИД РФ: Россия готова ответить на силовое давление США
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии231
Трамп предъявил России новое обвинение353
МИД предупредил россиян об угрозе31
Кремль призвал россиян не играть в прятки515
Кобзон доставлен в больницу177
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение