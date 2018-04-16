Рябков и посол Ирана обсудили ситуацию вокруг реализации ядерной сделки 

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Политическая обстановка вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана обостряется, ход реализации сделки в понедельник обсудили замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Ирана в Москве Мехди Санаи.
"В ходе беседы обсуждена обостряющаяся политическая обстановка вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы. Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов российско-иранского политического диалога", — сообщили в МИД РФ по итогам встречи.