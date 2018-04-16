Рябков и посол Ирана обсудили ситуацию вокруг реализации ядерной сделки

"В ходе беседы обсуждена обостряющаяся политическая обстановка вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы. Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов российско-иранского политического диалога", — сообщили в МИД РФ по итогам встречи.