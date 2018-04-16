Лавров пригрозил США последствиями за атаку Сирии 

«Последствия определенно будут, — сказал министр. — В сущности, мы теряем последние остатки доверия к нашим западным друзьям». «Сначала они осуществляют наказание в Думе в Сирии, а потом ждут, пока специалисты ОЗХО проведут инспекцию на месте», — констатировал Лавров, добавив, что «доказательство через наказание применяется тройкой западных стран».
США, Великобритания и Франция в ночь на минувшую субботу (14 апреля) нанесли ракетный удар по ряду объектов в Сирии. Предлогом для атаки послужил якобы имевший место инцидент с применением химического оружия в сирийском городе Дума, ответственность за который страны Запада без каких-либо доказательств и расследования ОЗХО возложили на Дамаск.
По словам министра, аналогичная схема была применена в отношении инцидента в британском Солсбери с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон начал с наказания, а теперь ждет результатов расследования Скотленд-Ярда.