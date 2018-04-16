Ещё
Лавров пригрозил США последствиями за атаку Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров пригрозил США последствиями за атаку Сирии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Последствия определенно будут, — сказал министр. — В сущности, мы теряем последние остатки доверия к нашим западным друзьям». «Сначала они осуществляют наказание в Думе в Сирии, а потом ждут, пока специалисты ОЗХО проведут инспекцию на месте», — констатировал Лавров, добавив, что «доказательство через наказание применяется тройкой западных стран».
США, Великобритания и Франция в ночь на минувшую субботу (14 апреля) нанесли ракетный удар по ряду объектов в Сирии. Предлогом для атаки послужил якобы имевший место инцидент с применением химического оружия в сирийском городе Дума, ответственность за который страны Запада без каких-либо доказательств и расследования ОЗХО возложили на Дамаск.
По словам министра, аналогичная схема была применена в отношении инцидента в британском Солсбери с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон начал с наказания, а теперь ждет результатов расследования Скотленд-Ярда.
Российская Газета: последние новости
Лавров: Запад обвиняет Дамаск на основании данных СМИ и соцсетей Небензя высмеял идею Порошенко лишить Россию права вето в СБ ООН Штайнмайер выразил обеспокоенность отчуждением между Россией и Западом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии231
Трамп предъявил России новое обвинение353
МИД предупредил россиян об угрозе31
Кремль призвал россиян не играть в прятки515
Кобзон доставлен в больницу177
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение