МИД КНР: унилатерализм и протекционизм США наносят ущерб интересам разных стран мира

Пекин, 16 апреля / Синьхуа / — Унилатерализм и протекционизм США наносят ущерб не только интересам Китая , но и многосторонней торговой системе, а также интересам разных стран мира. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на очередной пресс-конференции.

Китайскому дипломату был задан вопрос: на днях министр иностранных дел Австралии в интервью СМИ выразил озабоченность по поводу принятия США односторонних мер в отношении некоторых торговых партнеров, включая введение дополнительных пошлин. Как китайская сторона прокомментирует это?

Заявление австралийской стороны отражает общее мнение международного сообщества. Унилатерализм и протекционизм США наносят ущерб не только интересам Китая, но и многосторонней торговой системе, а также интересам разных стран мира, ответила она.

"Китай заинтересован в сотрудничестве с международным сообществом в противодействии унилатерализму и протекционизму, защите многосторонней торговой системы и создании мировой экономики открытого типа", — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая. -0-