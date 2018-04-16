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МИД КНР: унилатерализм и протекционизм США наносят ущерб интересам разных стран мира
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МИД КНР: унилатерализм и протекционизм США наносят ущерб интересам разных стран мира 

ИА Синьхуа 30 минут назад
Пекин, 16 апреля /Синьхуа/ — Унилатерализм и протекционизм США наносят ущерб не только интересам Китая, но и многосторонней торговой системе, а также интересам разных стран мира. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на очередной пресс-конференции.
Китайскому дипломату был задан вопрос: на днях министр иностранных дел Австралии в интервью СМИ выразил озабоченность по поводу принятия США односторонних мер в отношении некоторых торговых партнеров, включая введение дополнительных пошлин. Как китайская сторона прокомментирует это?
Заявление австралийской стороны отражает общее мнение международного сообщества. Унилатерализм и протекционизм США наносят ущерб не только интересам Китая, но и многосторонней торговой системе, а также интересам разных стран мира, ответила она.
"Китай заинтересован в сотрудничестве с международным сообществом в противодействии унилатерализму и протекционизму, защите многосторонней торговой системы и создании мировой экономики открытого типа", — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая. -0-
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