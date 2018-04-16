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В Кремле пока не готовят встречу Путина и Трампа
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В Кремле пока не готовят встречу Путина и Трампа 

Российская Газета 47 минут назад
В Кремле надеются, что со временем диалог с США начнется, несмотря на весь нанесенный двусторонним отношениям урон со стороны Вашингтона.
Отвечая на вопрос, не надеется ли президент России Владимир Путин, что личная встреча с американским коллегой Дональдом Трампом снизит напряженность, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам на брифинге, что «в настоящий момент никакого обсуждения возможной встречи президентов, о чем они говорили в ходе своего недавнего телефонного разговора, не ведется».
"Надеемся, что со временем, когда американские коллеги определятся по внутренним вопросам, какое-то общение начнется, несмотря на весь урон двусторонним отношениям, который сейчас наносится из Вашингтона", — заключил представитель Кремля.
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