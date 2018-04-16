В Кремле пока не готовят встречу Путина и Трампа

В Кремле надеются, что со временем диалог с США начнется, несмотря на весь нанесенный двусторонним отношениям урон со стороны Вашингтона.

Отвечая на вопрос, не надеется ли президент России Владимир Путин , что личная встреча с американским коллегой Дональдом Трампом снизит напряженность, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам на брифинге, что «в настоящий момент никакого обсуждения возможной встречи президентов, о чем они говорили в ходе своего недавнего телефонного разговора, не ведется».

"Надеемся, что со временем, когда американские коллеги определятся по внутренним вопросам, какое-то общение начнется, несмотря на весь урон двусторонним отношениям, который сейчас наносится из Вашингтона", — заключил представитель Кремля.