Ещё
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД порекомендовал избегать мест массового скопления людей в Ереване 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел РФ порекомендовало россиянам, находящимся в Ереване, избегать мест массового скопления людей из-за демонстраций в столице Армении.
Ранее в понедельник руководитель акции, направленной против назначения экс-президента Сержа Саргсяна премьером, депутат Никол Пашинян со своими сторонниками пытался прорваться в здание парламента в Ереване, полиция пресекла эти попытки. Сейчас стычки прекратились. Участников митинга призывают отойти от полицейского кордона.
Один из участников акции сообщил РИА Новости о нескольких пострадавших. На место прибыли две машины скорой помощи. Представитель полиции заявил РИА Новости, что пока у него таких данных нет.
"Протестные акции оппозиции в городе Ереван… демонстранты перекрыли несколько центральных улиц, рекомендуется избегать мест массового скопления людей", — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД, опубликованном в Twitter в понедельник.
РИА Новости: последние новости
Лавров пообещал, что Россия ответит на атаку США и союзников в Сирии В Кремле надеются, что со временем Россия и США наладят общение Никакого обсуждения встречи Путина и Трампа не ведется, заявил Песков
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предъявил России новое обвинение229
Кремль призвал россиян не играть в прятки456
Кобзон доставлен в больницу83
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии158
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение