Ещё
Страны «большой семерки» призвали Россию к срочному ответу по делу Скрипаля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Страны «большой семерки» призвали Россию к срочному ответу по делу Скрипаля 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Страны, входящие в «большую семерку» (G7), призвали российские власти ответить на вопросы об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Требование содержится в заявлении по итогам встречи министров иностранных дел «семерки».
"Соединенное Королевство основательно проинформировало страны-участницы G7 [об инциденте в Солсбери]. Мы разделяем точку зрения Великобритании, что, с большой долей вероятности, Россия ответственна за нападение и нет никакого другого правдоподобного объяснения. Мы осуждаем Россию за продолжающиеся отказы ответить на законные запросы из Великобритании… Мы призываем Россию срочно ответить на все вопросы, касающиеся инцидента в Солсбери", — говорится в заявлении.
В частности, составители заявления потребовали, чтобы российские власти раскрыли все данные по программе производства нервно-паралитического вещества «Новичок», которым, по мнению британских властей, были отравлены Скрипали.
Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия ждет ответа ОЗХО об отравляющем веществе BZ — с его помощью, по заключению экспертов швейцарской лаборатории, было совершено нападение на Скрипалей.
Газета.Ru: последние новости
Захарова: США перешли к плану Б Захарова: мир опутал спрут западной информации и подмял под себя СМИ МИД России рекомендует избегать массового скопления людей в Ереване
Комментарии  Ещё 52 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю91
Крымский мост потроллил Украину72
В Совфеде оценили призыв к России от G7116
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»249
Кто взорвет Сирию45
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:35
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма
Происшествия
04:18
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа
Общество Образование
01:34
Синоптики рассказали об осадках в столице
Общество Новости Москвы
00:41
Кинотеатр «Алмаз» превратят в стеклянный корабль
Новости Москвы
00:34
Москвичи пожаловались на запах гари
Новости Москвы
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:59
Крымский мост потроллил Украину
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение