Ещё
Совет Госдумы обсудил заявление по «делу Скрипалей»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп предъявил России новое обвинение
Трамп предъявил России новое обвинение

Совет Госдумы обсудил заявление по «делу Скрипалей» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Совет Госдумы в понедельник обсудил заявление нижней палаты парламента по делу Скрипалей, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
"Было заявление по поводу отравления Скрипалей", — сказал Мельников, отвечая на вопрос, какие заявления обсуждались на заседании Совета.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
РИА Новости: последние новости
Лавров пообещал, что Россия ответит на атаку США и союзников в Сирии В Кремле надеются, что со временем Россия и США наладят общение Никакого обсуждения встречи Путина и Трампа не ведется, заявил Песков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки404
Трамп предъявил России новое обвинение165
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии146
Кобзон доставлен в больницу65
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение