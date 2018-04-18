В Кремле ответили на «план Авакова»

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Песков прокомментировал «пошаговый план взятия Донбасса» Авакова 

Газета.Ru 2 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал план пошагового взятия Донбасса и Крыма, о котором ранее заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает РИА "Новости".
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"Вы знаете, что есть минские договоренности, как раз проблемы Донбасса могут решаться про общему консенсусу только путем реализации минских договоренностей. Вы также знаете, что реализация минских договоренностей полностью торпедируется и блокируется украинской стороной", — сказал Песков.
Он также подчеркнул, что считает неуместным упоминание Крыма в подобном контексте, отметив, что "судьба регионов России не обсуждается ни с какими государствами".
Ранее Аваков заявил, что весь мир должен учиться у Украины сопротивлению России в гибридной войне.
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