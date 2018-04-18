В Кремле ответили на «план Авакова»

Песков прокомментировал «пошаговый план взятия Донбасса» Авакова

"Вы знаете, что есть минские договоренности, как раз проблемы Донбасса могут решаться про общему консенсусу только путем реализации минских договоренностей. Вы также знаете, что реализация минских договоренностей полностью торпедируется и блокируется украинской стороной", — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что считает неуместным упоминание Крыма в подобном контексте, отметив, что "судьба регионов России не обсуждается ни с какими государствами".

Ранее Аваков заявил, что весь мир должен учиться у Украины сопротивлению России в гибридной войне.