Песков прокомментировал «план Авакова» по возвращению Донбасса 

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Упоминание Крыма в "плане Авакова" по возвращению Донбасса неуместно, судьба регионов России ни с кем не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава МВД Украины Арсен Аваков во вторник сообщил, что обсудил с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом пошаговый план взятия Донбасса и Крыма под контроль Киева.
"Что касается Крыма, такое упоминание Крыма мы считаем неуместным. Крым — это регион России. Судьба регионов России не обсуждается ни с какими государствами", — сказал Песков журналистам.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении республики Крым и Севастополя в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".