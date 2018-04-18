Песков прокомментировал «план Авакова» по возвращению Донбасса

Глава МВД Украины Арсен Аваков во вторник сообщил, что обсудил с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом пошаговый план взятия Донбасса и Крыма под контроль Киева.

"Что касается Крыма, такое упоминание Крыма мы считаем неуместным. Крым — это регион России. Судьба регионов России не обсуждается ни с какими государствами", — сказал Песков журналистам.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин , руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении республики Крым и Севастополя в состав России.