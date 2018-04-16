Греция выступила за политическое урегулирование в Сирии

"Позиция правительства Греции была изложена в ходе телефонного разговора премьер-министра Алексиса Ципраса с президентом Франции Эммануэлем Макроном на прошедшей неделе и в заявлении МИД Греции. Мы со своей стороны не можем поддерживать немирное решение проблем, и не идет речи об участии Греции в военных операциях", — заявил Тзанакопулос.

"Я думаю, что единственный путь, которым должен следовать Запад для решения сирийской проблемы, является путем политического и дипломатического диалога для установления мира в регионе", — сказал официальный представитель правительства.

В Афинах третий день проходят антивоенные демонстрации после ракетного удара США Англии и Франции по Сирии. Выступления были и в Салониках

В Греции только одна партия поддержала ракетные удары по Сирии — оппозиционная консервативная партия «Новая демократия».

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>