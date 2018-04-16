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Госдума предложит парламентам Европы создать комиссию по «делу Скрипаля»
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Госдума предложит парламентам Европы создать комиссию по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Совет Госдумы решил принять обращение к европейским парламентам о создании комиссии по расследованию противоправных действий Британии в адрес РФ по делу Скрипаля, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Сегодня Совет ГД единогласно поддержал предложение комитета по международным делам принять обращение к национальным парламентам стран-членов Совета Европы… Речь идёт о создании комиссии в национальных парламентах по расследованию… по расследованию противоправных действий против России правительства Соединенного Королевства", — сказал Слуцкий журналистам в понедельник.
Депутат Госдумы подчеркнул, что обвинения в адрес РФ в покушении на Скрипаля и его дочь бездоказательны. «Поэтому обращаемся к национальным парламентам 46 стран-членов СЕ с рекомендаций создать такие комиссии», — добавил он.
Слуцкий уточнил, что обращение Совета ГД будет направлено парламентам «сегодня-завтра».
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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