Госдума предложит парламентам Европы создать комиссию по «делу Скрипаля»

"Сегодня Совет ГД единогласно поддержал предложение комитета по международным делам принять обращение к национальным парламентам стран-членов Совета Европы … Речь идёт о создании комиссии в национальных парламентах по расследованию… по расследованию противоправных действий против России правительства Соединенного Королевства ", — сказал Слуцкий журналистам в понедельник.

Депутат Госдумы подчеркнул, что обвинения в адрес РФ в покушении на Скрипаля и его дочь бездоказательны. «Поэтому обращаемся к национальным парламентам 46 стран-членов СЕ с рекомендаций создать такие комиссии», — добавил он.

Слуцкий уточнил, что обращение Совета ГД будет направлено парламентам «сегодня-завтра».