Ещё
Лавров пообещал, что Россия ответит на атаку США и союзников в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров пообещал, что Россия ответит на атаку США и союзников в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что атака западных стран в Сирии не останется без последствий.
"Последствия определенно будут. В сущности, мы теряем последние остатки доверия к нашим западным друзьям", — заявил Лавров в интервью телеканалу Би-би-си.
"Сначала они (западные страны — ред.) осуществляют наказание в Думе в Сирии, а потом ждут, пока специалисты ОЗХО проведут инспекцию на месте. Доказательство через наказание применяется тройкой западных стран ", — завил Лавров.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
РИА Новости: последние новости
Лавров пообещал, что Россия ответит на атаку США и союзников в Сирии В Кремле надеются, что со временем Россия и США наладят общение Никакого обсуждения встречи Путина и Трампа не ведется, заявил Песков
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки334
Трамп предъявил России новое обвинение91
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии132
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Центробанк поменял планы86
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение