Лавров пообещал, что Россия ответит на атаку США и союзников в Сирии 

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что атака западных стран в Сирии не останется без последствий.
"Последствия определенно будут. В сущности, мы теряем последние остатки доверия к нашим западным друзьям", — заявил Лавров в интервью телеканалу Би-би-си.
"Сначала они (западные страны — ред.) осуществляют наказание в Думе в Сирии, а потом ждут, пока специалисты ОЗХО проведут инспекцию на месте. Доказательство через наказание применяется тройкой западных стран ", — завил Лавров.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.