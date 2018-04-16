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Кремль призвал россиян не играть в прятки
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Кремль призвал россиян не играть в прятки 

Рамблер 1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с блокировкой мессенджера Telegram, сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, Роскомнадзор приступил к исполнению решения суда о блокировке Telegram, и эти меры будут реализовываться.
«Я не специалист, чтобы давать точные оценки, связанные с функционированием этой системы, думаю, лучше обратиться в Роскомнадзор. Очевидно одно, еще раз повторяю, решение суда реализуется», — прокомментировал Песков обход блокировок.
Согласно решению Таганского суда Москвы от 13 апреля, мессенджер подлежит блокированию на территории РФ до тех пор, пока не предоставит ФСБ ключи шифрования от сообщений пользователей.
>> Дуров сделал заявление
Утром в понедельник Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram в соответствии с решением суда. Блокировка должна быть осуществлена в течение 24 часов. Также Роскомнадзор начал юридически значимую переписку с магазинами приложений о том, чтобы Telegram был удален из списка предложений.
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