Кремль призвал россиян не играть в прятки

По словам Пескова, Роскомнадзор приступил к исполнению решения суда о блокировке Telegram, и эти меры будут реализовываться.

«Я не специалист, чтобы давать точные оценки, связанные с функционированием этой системы, думаю, лучше обратиться в Роскомнадзор. Очевидно одно, еще раз повторяю, решение суда реализуется», — прокомментировал Песков обход блокировок.

Согласно решению Таганского суда Москвы от 13 апреля, мессенджер подлежит блокированию на территории РФ до тех пор, пока не предоставит ФСБ ключи шифрования от сообщений пользователей.

Утром в понедельник Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram в соответствии с решением суда. Блокировка должна быть осуществлена в течение 24 часов. Также Роскомнадзор начал юридически значимую переписку с магазинами приложений о том, чтобы Telegram был удален из списка предложений.