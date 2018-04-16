НАТО поддерживает женевский процесс по Сирии, заявил Столтенберг 

БРЮССЕЛЬ, 16 апр — РИА Новости, Александр Шишло. НАТО поддерживает женевский процесс политического урегулирования конфликта в Сирии, продолжая считать, что военного решения не существует, заявил в понедельник генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
"У этого конфликта нет военного решения. Поэтому НАТО полностью поддерживает усилия под руководством ООН по достижению прочного политического урегулирования конфликта в Сирии", — заявил Столтенберг в ходе визита в Анкару. Его слова цитирует пресс-служба НАТО.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
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