В Рязань приехала представитель МИД России Мария Захарова

Встреча носила рабочий характер, но представительница МИДа упомянула, что у нее есть рязанские корни, поэтому приезжать сюда ей всегда приятно.

«Сейчас нелегкое время — вам постоянно приходится отвечать, устраивать брифинги. Поэтому для нас ваш приезд особенно приятен, — сказал на встрече Любимов.

По словам Марии Захаровой, МИД активно работает с регионами. Есть форматы и при МИДе, и в регионы выезжаем, проводим брифинги. В том числе по линии пресс-служб.

«И всегда приятно приехать в родные места», — добавила Захарова.