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В Рязань приехала представитель МИД России Мария Захарова
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В Рязань приехала представитель МИД России Мария Захарова 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
В Рязань для встречи с губернатором Николаем Любимовым приехала директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, сообщает ТКР.
Встреча носила рабочий характер, но представительница МИДа упомянула, что у нее есть рязанские корни, поэтому приезжать сюда ей всегда приятно.
«Сейчас нелегкое время — вам постоянно приходится отвечать, устраивать брифинги. Поэтому для нас ваш приезд особенно приятен, — сказал на встрече Любимов.
По словам Марии Захаровой, МИД активно работает с регионами. Есть форматы и при МИДе, и в регионы выезжаем, проводим брифинги. В том числе по линии пресс-служб.
«И всегда приятно приехать в родные места», — добавила Захарова.
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