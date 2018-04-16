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Россия и США могут наладить общение
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В Кремле надеются, что со временем Россия и США наладят общение 

РИА Новости 1 час назад
В Кремле надеются, что рано или поздно РФ и США возобновят общение, несмотря на тот урон, который наносится на данный момент из Вашингтона построенным отношениям, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Надеемся, что со временем, когда определятся по внутренним вопросам американские коллеги, какое-то общение начнется. Несмотря на, скажем так, весь урон построенным отношениям, которые сейчас наносятся из Вашингтона", — сказал Песков в понедельник.
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Лавров пообещал, что Россия ответит на атаку США и союзников в Сирии Никакого обсуждения встречи Путина и Трампа не ведется, заявил Песков Лавров заявил, что отношения с Запада хуже, чем во времена "холодной войны"
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