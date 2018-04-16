Россия и США могут наладить общение

В Кремле надеются, что со временем Россия и США наладят общение

В Кремле надеются, что рано или поздно РФ США возобновят общение, несмотря на тот урон, который наносится на данный момент из Вашингтона построенным отношениям, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков "Надеемся, что со временем, когда определятся по внутренним вопросам американские коллеги, какое-то общение начнется. Несмотря на, скажем так, весь урон построенным отношениям, которые сейчас наносятся из Вашингтона", — сказал Песков в понедельник.