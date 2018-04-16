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Песков: разные оценки ударов США по Сирии не разделили РФ и Турцию
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Песков: разные оценки ударов США по Сирии не разделили РФ и Турцию 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Различная оценка ударов США по Сирии не разделила России и Турцию и не нарушит планы по дальнейшему сотрудничеству Москвы и Анкары. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона.
"Эти удары не разделили Россию и Турцию", — сказал он.
"Ни для кого не секрет, что по ряду вопросов позиции Москвы и Анкары расходятся, однако это не мешает продолжать обмениваться мнениями, продолжать обсуждать эти расхождения в наших позициях, а главное — это никоим образом не сказывается на дальнейших многоплановых перспективах развития сотрудничества и взаимодействия по реализации крупных экономических и иных проектов", — заявил Песков.
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