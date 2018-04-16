Косачев: РФ ужесточит позицию, если США перейдут «красную линию» в Сирии 

Если США перейдут в Сирии «красную линию», позиция России будет ужесточаться, заявил журналистам глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. По словам сенатора, в Вашингтоне об этом знают.
В понедельник на заседании комитета ситуация в Сирии после ракетного удара обсуждалась с участием представителей МИД России в закрытом режиме. «Есть четкое понимание того, что происходит в Сирии и где те „красные линии“, за пересечением которых российская реакция будет ужесточаться», — цитирует Косачева РИА Новости.
По словам сенатора, в Вашингтоне знают, каков настрой российской стороны.