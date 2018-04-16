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Косачев: РФ ужесточит позицию, если США перейдут «красную линию» в Сирии
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Косачев: РФ ужесточит позицию, если США перейдут «красную линию» в Сирии 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Российская Газета
Если США перейдут в Сирии «красную линию», позиция России будет ужесточаться, заявил журналистам глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. По словам сенатора, в Вашингтоне об этом знают.
В понедельник на заседании комитета ситуация в Сирии после ракетного удара обсуждалась с участием представителей МИД России в закрытом режиме. «Есть четкое понимание того, что происходит в Сирии и где те „красные линии“, за пересечением которых российская реакция будет ужесточаться», — цитирует Косачева РИА Новости.
По словам сенатора, в Вашингтоне знают, каков настрой российской стороны.
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