В Гааге открылось заседание исполсовета ОЗХО по инциденту Солсбери

министерства промышленности и торговли РФ. Заседание проводится по инициативе британского представителя в ОЗХО, оно пройдет в закрытом для прессы режиме. Предполагается, что участники мероприятия обсудят доклад, ранее подготовленный экспертами ОЗХО по итогам изучения взятых в Солсбери проб. Вечером состоится пресс-конференция в российском диппредставительстве, по словам представителя посольства, перед журналистами выступят дипломаты, представители министерства обороны

В ОЗХО входят 190 государств, совет является исполнительным органом Организации и состоит из 41 участника. Их избирает конференция ОЗХО сроком на два года.

Эксперты ОЗХО ранее определили, что при покушении на Скрипалей было использовано токсичное химическое вещество. Авторы доклада отметили, что вещество имело высокую чистоту. Такой вывод был сделан на основании того, что в субстанции практически полностью отсутствовали примеси. При этом в документе сказано, что «название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам (организации — ред.)». Результаты анализов собранных ОЗХО медико-биологических проб и проб из окружающей среды, согласно докладу, «подтверждают выводы Соединенного Королевства о природе токсичного химического вещества, которое было использовано в Солсбери и из-за которого пострадали три человека», сказано в документе.

Минпромторг РФ ранее напомнил, что 100% имевшихся в России запасов химического оружия в настоящее время уничтожены, это подтверждено инспекторами ОЗХО. В ведомстве отметили, что выступают за точное следование конвенции о запрете химоружия всеми участниками и готовы работать совместно с Великобританией и ОЗХО.