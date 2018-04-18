Шульгин рассказал о поддержке позиции Москвы на заседании по Солсбери

В среду в Гааге состоялось заседании исполнительного совета ОЗХО.

"Но я вам должен сказать, что мы не чувствовали себя в одиночестве на сегодняшнем заседании исполнительного совета. Раздавались и здравые голоса, здравые суждения. Пакистан, Индия Бразилия , Южная Африка. Высказывались пожелания о необходимости беспристрастного, всестороннего расследования для установления истины, для того, чтобы понять, что там произошло в Солсбери", — сказал Шульгин на пресс-конференции.

Выступая в субботу на заседании Совета по внешней и оборонной политике, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Москва на условиях конфиденциальности получила доклад швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц. Министр отметил, что специалисты этого центра 27 марта завершили исследование образцов, которые были направлены им из ОЗХО, и отобранных на месте инцидента в Солсбери образцов — в них обнаружен химикат BZ.

Между тем глава лаборатории Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и руководитель команды специалистов, которая была развернута в Великобритании , Марк-Майкл Блюм сообщил, что в образцах проб, взятых в британском Солсбери, вещество BZ не обнаружено.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.