Лавров: Россия не производила манипуляций с местом инцидента в Сирии 

Россия не производила манипуляций с предполагаемым местом инцидента в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает "Би-би-си".
"Я могу гарантировать, что Россия не производила манипуляций с местом (происшествия)", — сказал Лавров.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция. США, Великобритания и Франция направили Совету Безопасности ООН проект резолюции по Сирии для расследования инцидента.