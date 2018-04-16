Лавров пригрозил США «неминуемыми последствиями»

Лавров пообещал, что Россия ответит на атаку США и союзников в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что атака западных стран в Сирии не останется без последствий. "Последствия определенно будут. В сущности, мы теряем последние остатки доверия к нашим западным друзьям", — заявил Лавров в интервью телеканалу Би-би-си. "Сначала они (западные страны — ред.) осуществляют наказание в Думе в Сирии, а потом ждут, пока специалисты ОЗХО проведут инспекцию на месте. Доказательство через наказание применяется тройкой западных стран ", — завил Лавров. Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В ночь на субботу США , Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет, основную часть которых сбили системы сирийских ПВО. Пострадали три человека. Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".