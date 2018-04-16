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Обсуждения встречи Путина и Трампа не ведется
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Кремль призвал россиян не играть в прятки

Никакого обсуждения встречи Путина и Трампа не ведется, заявил Песков 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Никаких обсуждений по поводу личной встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на данный момент не ведется, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В настоящий момент никакого обсуждения возможной встречи президентов, о чем они говорили в ходе своего недавнего разговора, не ведется", — сказал Песков, отвечая на вопрос, надеются ли в Кремле, что личная встреча Путина с Трампом сможет снизить напряженность в двусторонних отношениях.
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