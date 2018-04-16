Обсуждения встречи Путина и Трампа не ведется

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Никаких обсуждений по поводу личной встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на данный момент не ведется, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В настоящий момент никакого обсуждения возможной встречи президентов, о чем они говорили в ходе своего недавнего разговора, не ведется", — сказал Песков, отвечая на вопрос, надеются ли в Кремле, что личная встреча Путина с Трампом сможет снизить напряженность в двусторонних отношениях.