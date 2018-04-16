Никакого обсуждения встречи Путина и Трампа не ведется, заявил Песков

"В настоящий момент никакого обсуждения возможной встречи президентов, о чем они говорили в ходе своего недавнего разговора, не ведется", — сказал Песков, отвечая на вопрос, надеются ли в Кремле, что личная встреча Путина с Трампом сможет снизить напряженность в двусторонних отношениях.