Ещё
В ЕС назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЕС назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
БРЮССЕЛЬ, 16 апр — РИА Новости. ЕС будет готов оказать помощь в восстановлении Сирии только в случае устойчивого политического перехода, согласованного всеми сторонами конфликта, говорится в заявлении, согласованном в понедельник на совете по иностранным делам Евросоюза.
"ЕС вновь заявляет, что будет готов оказать помощь в восстановлении Сирии только тогда, когда всеобъемлющий и подлинный политический переход, согласованный сторонами сирийского конфликта на основе резолюции 2254 (2015) СБ ООН и Женевского заявления 2012 года, станет прочным", — говорится в заявлении.
В документе отмечается, что ЕС будет стремиться к наращиванию трансграничной помощи населению Сирии, но так, чтобы Дамаск не получал от этого выгод.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
МИД порекомендовал избегать мест массового скопления людей в Ереване МИД предложил дождаться объявления новых санкций США и потом реагировать Франция использовала в Сирии фрегаты и истребители "Рафаль" и "Мираж"
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вступилась за Россию33
Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку82
Российский «Панцирь» отбил атаку США757
Путин придумал способ победить коррупцию326
Названа страна, предположительно атаковавшая Сирию11
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение