В ЕС назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии 

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МИД порекомендовал избегать мест массового скопления людей в Ереване

МИД предложил дождаться объявления новых санкций США и потом реагировать

Франция использовала в Сирии фрегаты и истребители "Рафаль" и "Мираж"