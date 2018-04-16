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Ле Пен вывела на чистую воду обманщика Макрона
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Ле Пен вывела на чистую воду обманщика Макрона 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в эфире французского телеканала France 2 прокомментировала слова президента страны Эммануэля Макрона. Ранее глава государства хотел оправдать удар США, Франции и Великобритании по Сирии.
«Президент Франции знает, что было нарушено международное право, поэтому он сейчас он создает понятие о международной легитимности», — сказала Ле Пен.
По её мнению, международное сообщество не могло вмешаться в дела Сирии, так как в ООН не проводилось голосование. Она отметила, что международное сообщество — это не три страны.
«У меня сведений не больше, чем у Макрона, который не в состоянии представить доказательства, оправдывающие военные удары. Я не доверяю кому-либо, я могу довериться лишь международным инспекторам, которые приехали в Сирию в субботу. Они проведут расследование и сделают выводы», — добавила Ле Пен.
Она подчеркнула, что президент обманывает граждан Франции. В другие страны нельзя осуществлять интервенцию, так как это и есть нарушение международного права.
«Я была против интервенции в Ливию. Но нас обвиняли в том, что мы близки к господину Каддафи и так далее… Но на самом деле всё, о чём мы говорили, осуществилось: дестабилизация Ливии, укрепление «ИГ» (запрещена в России) и отсюда массовые потоки мигрантов», — заключила она.
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