Ле Пен вывела на чистую воду обманщика Макрона

«Президент Франции знает, что было нарушено международное право, поэтому он сейчас он создает понятие о международной легитимности», — сказала Ле Пен.

По её мнению, международное сообщество не могло вмешаться в дела Сирии, так как в ООН не проводилось голосование. Она отметила, что международное сообщество — это не три страны.

«У меня сведений не больше, чем у Макрона, который не в состоянии представить доказательства, оправдывающие военные удары. Я не доверяю кому-либо, я могу довериться лишь международным инспекторам, которые приехали в Сирию в субботу. Они проведут расследование и сделают выводы», — добавила Ле Пен.

Она подчеркнула, что президент обманывает граждан Франции. В другие страны нельзя осуществлять интервенцию, так как это и есть нарушение международного права.