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The Washington Post: Трамп устроил взбучку советникам, когда узнал, что США выслали в несколько раз больше дипломатов, чем Франция и…
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The Washington Post: Трамп устроил взбучку советникам, когда узнал, что США выслали в несколько раз больше дипломатов, чем Франция и… 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Президент США Дональд Трамп разозлился на своих советников, когда узнал, что его государство в связи с «делом Скрипалей»
выслало
гораздо больше российских дипломатов, чем все другие другие страны. Оказалось, что перед высылкой он удовлетворился заверениями помощников, пообещавших, что высылка будет соразмерной аналогичным действиям других государств.
Предложение советников Трампа о высылке сотрудников российских диппредставительств застало президента в момент, когда он находился в своем поместье Мар-а-Лаго. Во время брифинга помощники заявили главе государства, что вышлют столько же российских дипломатов, сколько и европейские союзники, пишет
The Washington Post
со ссылкой на источники в американской администрации 15 апреля.
Издание отмечает, что Трамп в целом воспринял эту идею без воодушевления, но согласился на соразмерные меры. «Мы вышлем столько же, сколько они. Мы не берем на себя ведущую роль. Высылаем столько же», — заявил президент США.
Когда Трамп узнал, что Франция и Германия вышлют только по четыре дипломата, он пришел в ярость, так как ранее США заявили о высылке 60 сотрудников российских диппредставительств. Президент рассчитывал, что союзники вышлют также по 60 человек.
В итоге СМИ расценили действия администрации Трампа по России как самые жесткие. Советники попытались успокоить его, сообщив, что общее число российских дипломатов, высланных Европой, примерно соответствует как раз 60. На это, по данным газеты, Трамп заорал: «Мне наплевать на общее число!» Он обвинил советников в том, что они ввели его в заблуждение. Источники в Белом доме рассказали The Washington Post, что президент при этом разговоре обильно сыпал проклятиями в адрес своих советников.
О высылке 60 российских дипломатов США объявили 26 марта. Причиной послужила химическая атака на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери. Великобритания считает Россию причастной к их отравлению нервно-паралитическим газом «Новичок», Москве все обвинения отвергает и 5 апреля ответно
заявили о высылке
из страны 58 сотрудников посольства США в Москве и двоих работников генерального консульства Соединенных Штатов в Екатеринбурге.
Выслать российских дипломатов решили многие страны ЕС. Германия, Франция и Польша выслали по четыре дипломата, Литва и Чехия — по три, Дания, Испания, Италия и Нидерланды — по два, Венгрия, Латвия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония — по одному. Также Канада выслала
четырех
российских дипломатов, Австралия —
двоих
4 апреля в Госдепартаменте США заявили, что Россия
может прислать
замену 60 дипломатам, которые были высланы в конце марта. При этом Соединенные Штаты исходили из того, что Москва также готова принять новых американских дипломатов взамен тех, которые высылаются в ответ на решение Вашингтона.
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