В Москве эксперты обсудят будущее отношений России и США 

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, дипломат, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин и военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин проведут пресс-конференцию на тему «Трамп вскипятил „холодную войну“. Что дальше?». Мероприятие состоится 17 апреля ы 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей».
Эксперты обсудят перспективы двусторонних отношений России и США в связи с началом дипломатических войн и экономических ударов, заключающихся в санкциях. Гости пресс-конференции также ответят на вопросы о возможности военного противостояния.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Начало мероприятия в 14:00