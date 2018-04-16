Ещё
В Москве эксперты обсудят будущее отношений России и США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Кремль призвал россиян не играть в прятки

В Москве эксперты обсудят будущее отношений России и США 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, дипломат, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин и военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин проведут пресс-конференцию на тему «Трамп вскипятил „холодную войну“. Что дальше?». Мероприятие состоится 17 апреля ы 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей».
Эксперты обсудят перспективы двусторонних отношений России и США в связи с началом дипломатических войн и экономических ударов, заключающихся в санкциях. Гости пресс-конференции также ответят на вопросы о возможности военного противостояния.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Начало мероприятия в 14:00
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Лаборатория в Швейцарии, на которую ссылался Лавров, не сомневается в использовании «Новичка» Трамп изучает разведданные для решения об ударе по Сирии В Госдуму внесли законопроект об ответных мерах США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Центробанк поменял планы69
Согласована единая позиция по Сирии257
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии49
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии301
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение