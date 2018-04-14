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Жители Дамаска вышли на улицы в поддержку Асада
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Жители Дамаска вышли на улицы в поддержку Асада 

Мир24 14 апреля 2018
Акт агрессии — так назвал президент Владимир Путин ракетные удары по Сирии. Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения действий США и их союзников. Об этом сообщается на сайте Кремля. Как отражали атаку сирийские военные, узнал корреспондент телеканала «МИР 24» Максим Драгнев. Штаты все-таки откопали топор войны. Американцы ударили «Томагавками» с эсминцев «Кук», «Портер» и «Хиггинс» в Красном море. Бомбардировщики «Торнадо» били с воздуха. Били больше часа. Накрыли не только Дамаск. Целями стали военные объекты в районе Барзэх, аэродром и исследовательский центр. По убеждению американцев, там хранятся отравляющие вещества. Сирийцы большую часть удара отразили.
«Перехвачена 71 ракета. Для отражения удара были задействованы сирийский средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат»и «Оса», — сказал начальник главного оперативного штаба управления ВС РФ, генерал-полковник Сергей Рудской.
В результате обстрела никто не погиб. Жители хлынули на площадь Умаяд в центре Дамаска, чтобы поддержать Башара Асада. Сегодня они празднуют победу. «Мы вышли поддержать военно-воздушные силы, сбившие ракеты. Мы сильны!», — поделился местный житель Ахмед Хафез.
«Мы боялись, но были уверены, что все собьем!», — рассказала еще одна местная жительница. Владимир Путин назвал этот удар актом агрессии против суверенного государства и припомнил атаки американцев.
«Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией. Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — сказал Путин.
Как раз сегодня в думе специалисты организации по запрещению химоружия собирались работать — искать следы боевых отравляющих веществ. И тут коалиция наносит удар. Союзники назвали его возмездием за химическую атаку. За доказательство приняли видео «Белых касок». Активисты с камерами ворвались в одну из больниц, заявили, что все вокруг отравились, и стали обливать людей водой. Российские военные узнали, что сцена — постановка. И даже нашли режиссеров и участников. «Жители Думы в деталях рассказали как проводилась постановочная съемка, в каких эпизодах участвовали и что они делали. Более того, они показали и кадры с их участием, снятые в видеоролике. Оба участника имеют медицинские образование. По словам сирийцев, все доставленные не имеют признаков отравления боевыми веществами», — сказал официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.
Дональд Трамп не посоветовался с конгрессом, а должен был. У него мандат только на борьбу против террористов, но не на ввод войск. Да и Тереза Мэй проигнорировала парламент. А Макрон не дождался, чего же скажет французский сенат. Этот удар пока ставит крест на мирном процессе в арабской республике. И как заявляют лидеры, ракеты у них еще остались.
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