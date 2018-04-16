Ещё
Эксперты ОЗХО не могут въехать в Думу из-за последствий бомбежек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты ОЗХО не могут въехать в Думу из-за последствий бомбежек 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Российская Газета
Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) испытывают трудности с въездом в сирийский город Дума из-за последствий авиаудара США и их союзников. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Эти слова стали ответом на утверждения Лондона о том, специалистам ОЗХО якобы не дают доступа в Сирию на место предполагаемой химической атаки в городе Дума. Рябков категорически опроверг эти заявления: «Я это полностью исключаю. Это очередные домыслы британских коллег».
Он указал, что истинным препятствием являются «последствия противозаконной, противоправной вооруженной акции», которую в ночь на минувшую субботу провели США, Великобритания и Франция. Дипломат уточнил, что отсутствовало «согласование департамента безопасности секретариата ООН на выезд к месту события».
Рябков указал, что очередные обвинения Великобритании в адрес России укладываются в «стилистику современного Лондона „валить все“ на Москву, пытаться приписать некие действия, к которым мы не имеем никакого отношения».
Российская Газета: последние новости
Штайнмайер выразил обеспокоенность отчуждением между Россией и Западом МИД РФ: Россия готова ответить на силовое давление США Берлускони: Россия партнер Запада, а не противник
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки28
Согласована единая позиция по Сирии235
Центробанк поменял планы48
Россиянин уехал на дачу и пожалел27
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии296
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение