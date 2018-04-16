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Асад подтвердил визит представителей Сирии на ЯМЭФ
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Асад подтвердил визит представителей Сирии на ЯМЭФ 

РИА Новости Крым 34 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. Сирийская делегация приедет на Ялтинский международный экономический форум. Такую информацию подтвердил президент Сирии Башар Асад, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Белик, пишет РИА Новости.
Белик в составе делегации российских парламентариев на прошлой неделе посетил Сирию с официальным визитом. В ходе поездки состоялась встреча с Асадом.
"Визит сирийской делегации на ЯМЭФ подтвердил президент Сирии Башар Асад во время встречи с представителями российской делегации. Сирийцы должны прибыть в Крым 18 апреля. В составе делегации на форуме в Ялте ожидается присутствие чиновников рангом не ниже министра экономики САР", — отметил Белик.
Он также рассказал, что на встрече с Асадом обсуждался вопрос создания морского пути между Севастополем и Тартусом. «У президента Сирии эта идея вызвала интерес. Визит на ЯМЭФ станет логичным продолжением нашей работы», — добавил депутат.
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума — правительство Крыма, Фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. Очередной форум состоится 19-21 апреля 2018 года в Ялте.
РИА Новости Крым выступает специальным информационным партнером IV Ялтинского международного экономического форума. «Спутник в Крыму» является официальным радио мероприятия.
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