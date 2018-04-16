Асад подтвердил визит представителей Сирии на ЯМЭФ

Белик в составе делегации российских парламентариев на прошлой неделе посетил Сирию с официальным визитом. В ходе поездки состоялась встреча с Асадом.

"Визит сирийской делегации на ЯМЭФ подтвердил президент Сирии Башар Асад во время встречи с представителями российской делегации. Сирийцы должны прибыть в Крым 18 апреля. В составе делегации на форуме в Ялте ожидается присутствие чиновников рангом не ниже министра экономики САР", — отметил Белик.

Он также рассказал, что на встрече с Асадом обсуждался вопрос создания морского пути между Севастополем Тартусом . «У президента Сирии эта идея вызвала интерес. Визит на ЯМЭФ станет логичным продолжением нашей работы», — добавил депутат.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума — правительство Крыма, Фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России . Очередной форум состоится 19-21 апреля 2018 года в Ялте.

РИА Новости Крым выступает специальным информационным партнером IV Ялтинского международного экономического форума. «Спутник в Крыму» является официальным радио мероприятия.