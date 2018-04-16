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Асад посетит Ханты‐Мансийск
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Асад посетит Ханты‐Мансийск 

360tv.ru 1 час назад
Президент Сирии Башар Асад согласился приехать в Ханты‐Мансийский автономный округ. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила губернатор округа Наталья Комарова.
Да, действительно он принял приглашение приехать в Югру. Он очень живо отреагировал. Он сказал, что готов. Осталось готовиться
Наталья Комарова.
Комарова стала первым российским губернатором, который посетил Сирию с начала конфликта. В рамках поездки глава ХМАО в составе делегации из РФ встретилась с Асадом, верховным муфтием Сирии Ахмадом Бадреддином Хассуном и патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон опроверг информацию о том, что совместные удары США, Британии и Франции по объектам Сирии были нацелены на смену политического режима.
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