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Кабмин ФРГ: Германии не предлагали участвовать в авиаударах по Сирии
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Кабмин ФРГ: Германии не предлагали участвовать в авиаударах по Сирии 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: Российская Газета
Германию не приглашали принять участие в нанесении авиаударов по Сирии. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.
"Не было запроса на привлечение Германии к военной акции", — цитирует РИА Новости слова Зайберта.
При этом чиновник отметил, что позиция Берлина по вопросу предполагаемой химатаки в Сирии остается неизменной. Правительство Германии поддерживает тех, «кто возмущен новым применением химического оружия со стороны режима» сирийского президента Башара Асада.
Ранее стало известно, что миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), прибывшая в Дамаск, направится в понедельник в город Дума для расследования там якобы совершенной химической атаки. Начальник Центра примирения враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко сообщил, что Россия готова предоставить экспертам ОЗХО в Восточной Гуте спецтранспорт и охрану российской военной полиции.
Напомним, в минувшую субботу США и их союзники нанесли ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. В Минобороны России отметили, что из 103 крылатых ракет удалось сбить 71. Серьезных разрушений и погибших в результате атаки коалиции нет.
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