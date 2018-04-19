Москва сделала Киеву жесткое предупреждение

Москва предупредила Киев об ответе на ситуацию с экипажем судна «Норд»

РФ предупредила Украину о жестком ответе на ситуацию задержанием экипажа судна "Норд" Москва требует от Киева дать возможность российским морякам беспрепятственно возвратиться домой, говорится в сообщении. "Украинские власти продолжают издевательства над российским экипажем рыболовецкого судна "Норд", пиратски захваченного более месяца назад в Азовском море. 19 апреля в киевском аэропорту "Жуляны" представители погранслужбы Украины в очередной раз не пропустили рыбаков — граждан России, предъявивших российские паспорта, на авиарейс в Минск. Их документы под надуманным предлогом были изъяты, а на моряков составлены протоколы об административном нарушении. Хотя ранее в тот же день и из того же аэропорта на Родину через Минск по российским паспортам вылетели два члена экипажа судна "Норд"", говорится в сообщении. Как отмечается в документе, в Москве возмущены циничным произволом, творимым киевским режимом в отношении простых моряков. "Насильственное принуждение к украинскому гражданству и невозможность свободно покинуть Украину грубо нарушает основополагающие права человека, противоречит цивилизованным нормам международных отношений. Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия", — подчеркнули в МИД РФ.