Трамп: в идеале было бы хорошо избавиться от ядерного оружия во всем мире

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости . Президент США Дональд Трамп заявил, что было бы хорошо избавиться от ядерного оружия в КНДР , а в идеале и во всем мире. "Мы очень уважаем то, что они (КНДР) делают во многих аспектах. Мы должны работать вместе. Мы должны положить конец ядерному оружию, в идеале во всех частях света", — заявил Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ Трамп не уточнил, за что именно он уважает КНДР. Накануне он заявлял, что такое уважение взаимно.