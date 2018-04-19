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Трамп: в идеале было бы хорошо избавиться от ядерного оружия во всем мире
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Трамп: в идеале было бы хорошо избавиться от ядерного оружия во всем мире 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что было бы хорошо избавиться от ядерного оружия в КНДР, а в идеале и во всем мире.
"Мы очень уважаем то, что они (КНДР) делают во многих аспектах. Мы должны работать вместе. Мы должны положить конец ядерному оружию, в идеале во всех частях света", — заявил Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ.
Трамп не уточнил, за что именно он уважает КНДР. Накануне он заявлял, что такое уважение взаимно.
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