В Кремле отвергли обвинения в «недопуске» миссии ОЗХО в город Дума

"С самого начала Россия категорическим образом выступала против скоропалительных, ни на чем не основывающихся обвинений и суждений в адрес того, кто мог стоять за этой химической атакой, выступала за беспристрастное расследование. Это было с самого начала, после появления этой информации", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления постпредства Великобритании в ОЗХО о том, что РФ блокирует доступ экспертов организации в сирийскую Думу. «Подобные обвинения России считаем безосновательными», — подчеркнул Песков.

Постпредство Великобритании в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) утверждает, что Россия и Сирия еще не разрешили доступ экспертам ОЗХО в сирийский город Дума.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.