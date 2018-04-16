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В Кремле отвергли обвинения в «недопуске» миссии ОЗХО в город Дума
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В Кремле отвергли обвинения в «недопуске» миссии ОЗХО в город Дума 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Заявления о том, что Россия блокирует доступ миссии ОЗХО в сирийскую Думу, безосновательны, Москва выступает за беспристрастное расследование предположительно произошедшей химатаки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С самого начала Россия категорическим образом выступала против скоропалительных, ни на чем не основывающихся обвинений и суждений в адрес того, кто мог стоять за этой химической атакой, выступала за беспристрастное расследование. Это было с самого начала, после появления этой информации", — сказал Песков журналистам.
Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления постпредства Великобритании в ОЗХО о том, что РФ блокирует доступ экспертов организации в сирийскую Думу. «Подобные обвинения России считаем безосновательными», — подчеркнул Песков.
Постпредство Великобритании в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) утверждает, что Россия и Сирия еще не разрешили доступ экспертам ОЗХО в сирийский город Дума.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
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