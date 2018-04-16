Россия определилась с виновником химатаки в Сирии 

Химическая атака в сирийском городе Дума была инсценирована спецслужбами Великобритании. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин. Его слова передает РИА Новости в понедельник, 16 апреля.
Он указал, что провокацию совершили некоммерческие организации, которые на платной основе сотрудничают с властями Соединенного Королевства, а также США. Постпред добавил, что эти страны, а также Франция, нанесшие 14 апреля удар по сирийским объектам, не заинтересованы в проведении объективного расследования произошедшего в Думе.